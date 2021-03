In Piemonte supermercati chiusi a Pasqua (dalle 13) e a Pasquetta, così come divieto di recarsi nelle seconde case per coloro che non risiedono nella nostra regione.

Sono queste alcune delle misure che intende adottare il Presidente Alberto Cirio, nelle imminenti festività pasquali per contenere i contagi da Covid, che verranno discusse domani in un incontro con gli Enti Locali.