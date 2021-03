Slow Food Vercelli: Massimo Bignardi nuovo fiduciario

In attesa che la situazione sanitaria consenta la ripresa delle attività più note, come le degustazioni e gli incontri con i produttori, la condotta Slow Food Vercelli si mette al lavoro sulla valorizzazione di alcune tipicità locali.

Per tutti, il nuovo mandato scadrà il 31 marzo 2025.

Massimo Bignardi, libero da incarichi elettivi, nell'anno Covid 2020 si era dedicato soprattutto a progetti di solidarietà verso il mondo dell'enogastronomia, dei piccoli produttori e dei ristoratori: collaborando alla formazione di piccoli gruppi d'acquisto su prodotti dei Presìdi e dei fornitori del Gas di Vercelli; pubblicizzando sin da marzo sui canali social di Slow Food Vercelli le iniziative di asporto e di delivery dei locali già recensiti da Slow Food; aprendo ad inizio novembre, a titolo personale ed insieme a Sammy-Jo Poot, la pagina Facebook #ciboadomicilio, per far incontrare nella delivery, con senso di solidarietà e di servizio, clienti e ristoratori.

Ora lo attende, innanzitutto, il rilancio dei progetti per giungere al riconoscimento di nuovo Presídio per la "Fasola d’la Vilata", che ha visto l'aumento dei produttori impegnati e per la pesca "Bella di Borgo d’Ale", che ha visto altri 500 alberi piantati.