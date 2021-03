Pala Pregnolato, nel bilancio 2021 lavori per un milione e 350mila euro

E' uno dei più importanti interventi inseriti nel piano delle opere pubbliche dell'anno in corso. Sull'attesa ristrutturazione del Pala Pregnolato, il Comune investe un milione e 350mila euro attraverso l'accensione di un mutuo con l'istituto per il credito sportivo: un intervento che consentirà di restituire alle società sportive che gravitano intorno al dell'Isola - dall'hockey al pattinaggio - una struttura rimodernata e adeguata agli standard di sicurezza.

Lunedì pomeriggio si è svolto un primo sopralluogo: il sindaco Andrea Corsaro, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Simion e il collega dello Sport Mimmo Sabatino hanno incontrato i dirigenti dell’Hockey Vercelli, Alvise Racioppi e Roberto Giraudi e dello Skating Vercelli, Betty Ceretti.

I lavori di riqualificazione prevedono la messa in sicurezza del fabbricato per poter riportare la capienza al numero di spettatori originariamente previsto, il rifacimento dell'impianto di illuminazione, la posa del riscaldamento a pavimento, la posa del nuovo parquet, l’ampliamento degli spogliatoi e la realizzazione di una pista esterna al palazzetto per l’attività sportiva del settore giovanile.

Interventi per i quali è imminente l'avvio dell'iter progettuale: nel piano dei lavori pubblici approvato in Consiglio comunale la scorsa settimana è anche inserita la riqualificazione dell'impianto sportivo del rione Aravecchia in via Baracca: anche per questa struttura l'amministrazione ha fatto ricorso al bando Sport Missione Comune, attraverso il quale, negli ultimi cinque anni, è stata attuata una riqualificazione quasi totale degli impianti sportivi cittadini.