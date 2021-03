Biud10: nuova strumentazione in dono a Pediatria

E' stata consegnata nei giorni scorsi l'apparecchiatura ABR, strumentazione donata da Biud10 al reparto di Pediatria dell'ospedale Sant'Andrea. Si tratta di un'apparecchiatura utile per lo screening uditivo precoce del neonato: «Con questo strumento possiamo eseguire uno screening particolarmente precoce – spiega Gianluca Cosi, responsabile della Struttura Complessa di Pediatria dell’Asl Vercelli - già entro il 15° giorno di vita ed intercettare eventuali deficit uditivi. In precedenza l’esame poteva essere effettuato solo dopo un mese».

In occasione della donazione dell’apparecchio ABR, il direttore generale dell'Asl, Angelo Penna ci ha tenuto a ringraziare le associazioni che come Biud10 operano sul territorio supportando l’attività dell’Asl Vercelli con significative donazioni: «Grazie a loro l’attività dell’Asl a supporto dei pazienti e alla medicina territoriale si arricchisce e migliora giorno dopo giorno in un’ottica di servizio che rappresenta il nostro comune impegno quotidiano».



Il valore dell’apparecchiatura è di circa 9mila euro ed è subito stata messa in funzione. Un’altra novità riguarda i lavori di riqualificazione di quattro locali per realizzare i nuovi ambulatori di Pediatria, il progetto che Biud10 ha curato nel corso del 2020.

«Le strumentazioni e gli arredi sono state acquistate negli scorsi mesi da Biud10 e probabilmente dopo Pasqua l’Asl eseguirà la messa in posa e gli allestimenti», spiegano dall'associazione che, intanto, ricorda ad amici e sostenitori l'importanza di destinare il 5x1000 all'associazione. «Un semplice gesto che non costa nulla. Al momento della vostra dichiarazione dei redditi, indicate il nostro codice fiscale: 94032210026».