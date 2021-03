Pasqua blindata anche in Liguria: vietato raggiungere le seconde case

Anche la Liguria chiude i confini per la settimana delle vacanze di Pasqua: un'ordinanza annunciata nella serata di lunedì dal governatore Giovanni Toti vieta ai non residenti l'ingresso in regione già a partire da mercoledì e fino al 7 aprile e ai residenti il trasferimento verso le seconde case o le barche.

Sulla scorta dei provvedimenti già adottati da Valle d’Aosta, Toscana, Trentino, Campania e Puglia, tutte regioni dal forte richiamo turistico, anche la Liguria sarà dunque off limits per i vercellesi che pensavano di sfruttare la seconda casa per trascorrere qualche giorno "fuori porta".