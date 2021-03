Cerutti: lavoratori ancora in attesa. Mercoledì manifestazione a Casale

Non si ferma la protesta dei dipendenti della Cerutti: domani, mercoledì 31 marzo, dalle 10 alle 12 si svolgerà una manifestazione a Casale Monferrato, alla rotonda del ponte sul fiume Po all'ingresso della città. Sarà un modo per ricordare la situazione di precarietà e di attesa vissuti dai lavoratori degli stabilimenti di Casale e Vercelli. Al momento infatti tutte le parti sono in attesa di risposte dopo l'incontro in Tribunale della scorsa settimana: le giudici fallimentari ancora non si sono espresse sulla possibilità di chiedere un prolungamento degli ammortizzatori sociali.