Tentate truffe in corso a Ronsecco: l'allarme corre sui social

Attenzione ai falsi tecnici: parte da Ronsecco - ma vale anche per i paesi limitrofi - la nuova segnalazione relativa a malfattori all'opera. «Verso le 10 - segnala una residente del paese - un uomo spacciandosi per tecnico del Comune mandato dal sindaco, con la scusa di dare informazioni riguardo al vaccino, è entrato in casa, una volta entrato ha detto che sarebbero passati suoi colleghi, che peraltro stavano aspettando fuori si una macchina station wagon grigia, a fare una sanificazione di tutta la casa, spiegando che avrebbe dovuto mettere i soldi che aveva in un certo posto in modo da non venir rovinati dalla disinfezione». Uno tecnica "classica" alla quale, tuttavia, la donna non ha per fortuna abboccato. «Mia mamma gli ha fatto capire che aveva intuito fosse una truffa - conclude la donna - al che il "gentil signore", dall'accento italiano, se ne è uscito do gran fretta».

Attenzione dunque, a chi suona il campanello: meglio non aprire e tenere il numero delle forze dell'ordine a portata di mano.