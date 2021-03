Pista d'atletica: tornello e badge per garantire sicurezza e controlli

Entra in funzione il tornello per l’accesso controllato alla pista d’atletica di Borgosesia, dedicata a Gianluca Buonanno: sono già state prese le prenotazioni per i badge da distribuire agli utenti, in modo che il Comune possa controllare la fruizione dell’impianto, nell’ottica di conservarlo al meglio per gli sportivi.

«Il badge, o tessera magnetica, dà la possibilità di usufruire della struttura – spiega la vicesindaco, Emanuela Buonanno – abbiamo installato un dispositivo di controllo, per cui strisciando il cartellino vengono comunicati alla centrale operativa del Comune i dati di chi ha effettuato l’accesso ed il tempo di permanenza sulla pista. Questo ci consente un controllo puntuale, e speriamo sia disincentivante verso coloro che in passato non hanno avuto rispetto per l’impianto».

Ogni badge costa 10 euro per tutti gli iscritti alle Società Sportive di Borgosesia e per i residenti; per i non residenti a Borgosesia (sia privati che associazioni) il costo del badge è di 30 euro: «Il tesserino magnetico si acquista una volta sola e consente l’accesso illimitato alla pista – aggiunge Emanuela Buonanno – abbiamo previsto, per le associazioni sportive, un badge extra, che consentirà l’ingresso ad un ospite, per consentire lo svolgimento di attività di prova. Naturalmente – aggiunge la vice sindaco - le Società dovranno comunicarci i dati di chi accede».

In caso di smarrimento del tesserino, il possessore è tenuto a darne immediatamente comunicazione agli uffici comunali, in modo che si possa provvedere subito all’annullamento del dispositivo. Il nuovo badge costerà 50 euro.

Con il posizionamento del nuovo tornello si completa dunque l’intervento del Comune sulla pista di atletica, punto di riferimento per gli atleti non solo di Borgosesia ma di tutto il territorio: «Sono felice che questa struttura sia un luogo di formazione e ritrovo per il mondo dello sport – conclude Emanuela Buonanno – e confido che, con questo sistema di controllo della fruizione, possa essere conservato nella sua funzionalità ed estetica al servizio di coloro che rispettano i valori dello sport».