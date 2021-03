Una petizione per far riaprire la biblioteca

Viene depositata oggi, lunedì 29 marzo, la petizione per la riapertura della Biblioteca civica Deabate di San Germano, chiusa da oltre due settimane per decisione del commissario prefettizio che regge l'amministrazione del paese. Una raccolta firme che, nel centro vercellese, ha visto l'adesione di almeno un componente per ciascuna famiglia e che ha avuto anche risonanza attraverso la piattaforma change.org.

In 13 giorni sono state 282 le firme cartacee raccolte tra i compaesani e 126 quelle online. Nel documento si ricorda che la struttura è gestita da volontari e che per prima, nel corso dell'anno, ha adottato il sistema BiblioDrive per la consegna dei libri, garantendo la continuità del servizio durante la pandemia e in contemporanea sicurezza e salute per volontari e fruitori.

