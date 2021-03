In casa aveva droga e soldi: vercellese in arresto

In casa era stato segnalato un viavai sospetto di persone facendo ipotizzare che vi si potesse svolgere un'attività di spaccio: e, in effetti, quando il personale della sezione Antidroga della Squadra Mobile ha effettuato una perquisizione sono saltati fuori marijuana, materiale per il confezionamento e denaro.

Un vercellese, classe 1990, è finito in manette con le accuse di detenzione ai fini di spaccio, mentre circa 420 grammi di marijuana, suddivisa in 9 confezioni pronte per lo spaccio, un bilancino di precisione, altro materiale idoneo al confezionamento delle dosi di droga, la somma di 160 euro provento dello spaccio e un foglio di carta, con annotata la contabilità dell’illecita attività sono stati sequestrati dagli agenti.

L’attività investigativa a carico dell'uomo è iniziata grazie a una segnalazione pervenuta agli operatori di Polizia secondo cui il vercellese era persona dedita allo spaccio di cannabinoidi all’interno della propria abitazione, ove si registrava un anomalo afflusso di giovani soprattutto nelle ore notturne.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno perciò disposto una perquisizione e nell'occasione hanno trovato l'ingente quantitativo di marijuana,

Nella mattinata di lunedì il giudice presso il Tribunale di Vercelli ha convalidato l’arresto, disponendone la scarcerazione e sottoponendolo alla misura cautelare dell’obbligo di firma.