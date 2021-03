Porta a porta per il 90% della popolazione e differenziata al 71%

La giornata mondiale del riciclo, celebrata il 18 marzo, ha messo in evidenza che gli italiani sono impegnati su questo fonte con rinnovata responsabilità ed attenzione, attestandosi a livelli virtuosi. La città di Borgosesia rispecchia perfettamente questa tendenza: i dati, sintetizzati recentemente e riferiti alle annualità tra il 2016 ed il 2020, sono infatti molto confortanti, con un complessivo 71% di rifiuti differenziati in città.

«E’ un risultato lusinghiero – commenta Marisa Varacalli – frutto di una efficace sinergia tra l’impegno dei cittadini e l’incremento delle performance della nostra azienda, che negli anni ha messo in atto un percorso di riorganizzazione finalizzato a rendere il servizio di raccolta sempre più capillare: con il porta a porta a oggi è coinvolto il 90% della popolazione residente, circa 11mila abitanti, e tale evoluzione ha dato frutti molto soddisfacenti, che ci confermano la validità del cammino intrapreso: proseguiremo con ulteriori servizi, tra i quali spicca quello dell’isola ecologica di Plello».

I dati raccolti parlano chiaro: da un lato, anche a causa dell’alluvione dell’ottobre 2020 e del lockdown che ha indotto molti a ripulire cantine e soffitte, c’è stato un aumento della produzione dei rifiuti da parte dei borgosesiani, ma di pari passo è andato l’aumento della differenziazione: «Abbiamo riscontrato valori che ci parlano di un aumento di produzione di rifiuti su base quadriennale – spiega Dario Pavanello, direttore di Seso – ma abbiamo risposto con l’aumentata capacità di raccolta dei rifiuti ingombranti che siamo stati in grado di offrire: con il sistema della raccolta domiciliare, rifiuti che probabilmente prima venivano smaltiti in modo improprio se non addirittura illecito, ora vengono correttamente smaltiti, e il dato finale è che abbiamo ulteriormente incrementato la quota di raccolta differenziata di rifiuti, che vengono poi correttamente riciclati, attestandoci a valori molto soddisfacenti».

Tra le voci molto positive in tema di differenziazione, c’è il compostaggio: «Dal 2017, anno in cui è iniziata la distribuzione delle compostiere, ad oggi si è passati dal 2,96% al 6,32% della quantità di rifiuto organico smaltito a livello domestico – aggiunge Pavanello – quindi il compostaggio è una voce importante del dato complessivo, che vede la nostra città tra i Comuni più virtuosi a livello nazionale».

Pavanello sottolinea che tale apprezzabile risultato potrebbe essere ancor superiore se si disponesse dei dati completi relativi allo smaltimento delle aziende, effettuato spesso in autonomia: «Le aziende private smaltiscono attraverso operatori privati – spiega il direttore – e spesso ci comunicano i dati relativi a tali operazioni con un certo ritardo: per esempio, sull’esercizio 2020, ci mancano ancora dati che potrebbero andare ad incrementare la percentuale del 71% che abbiamo valutato. Per questo chiediamo alle aziende che questi dati vengano forniti tempestivamente ai nostri uffici: sono fondamentali per il monitoraggio della situazione, con effetti (sicuramente positivi) sui costi del servizio e sulla qualità dell’ambiente».