Turismo bloccato in Italia, ma via libera ai viaggi all'estero: la protesta di Federalberghi

«Gli alberghi e tutto il sistema dell'ospitalità italiana sono fermi da mesi, a causa del divieto di spostarsi da una regione all'altra. Non comprendiamo come sia possibile autorizzare i viaggi oltre confine e invece impedire quelli in Italia». Federalberghi si schiera contro la notizia relativa alle nuove regole che sanciscono il via libera alle vacanze pasquali all'estero. «Se le persone vaccinate o con tampone negativo sono a basso rischio di contagio - si legge in una nota - allora questa logica deve essere applicata anche ai viaggi in Italia, così come alla possibilità di frequentare terme, impianti di risalita, riunioni, congressi e manifestazioni fieristiche». Federalberghi chiede che il governo adotti con urgenza un provvedimento che consenta di viaggiare alle persone munite di certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione o il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, effettuato non oltre le quarantotto ore precedenti il viaggio o il risultato di un test sierologico che dimostri di essere guariti dalla malattia.