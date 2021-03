Pasqua in rosso: visite, divieti e le regione in cui le seconde case sono off-limits

ATTIVITA' MOTORIA

Nelle zone rosse è consentito svolgere attività motoria individuale nei pressi della propria abitazione rispettando il distanziamento di un metro e indossando la mascherina.

PARCHI E AREE GIOCO

In generale sono aperti, ma non in Piemonte, dove è in vigore un'ordinanza che vieta l'accesso alle aree gioco e ai parchi.

NEGOZI APERTI: ecco quali



In zona rossa sono chiusi i negozi ritenuti non essenziali. Aperti alimentari e negozi che vendono cose di prima necessità come farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai, negozi di elettronica, ferramenta e negozi per bambini.

MUSEI E MOSTRE

Sono chiusi. Librerie aperte, così come le biblioteche, con ritiro su prenotazione.

PARRUCCHIERI ED ESTETISTI

In zona rossa sono chiusi.

BAR E RISTORANTI

In fascia rossa (come in arancione) sono chiusi. Permessa la ristorazione con consegna a domicilio. Fino alle 22 è possibile l’asporto. L’asporto dai bar è permesso solo fino alle 18.

SPESA

L'accesso alle attività commercialial dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.

MERCATI

Sono chiusi. Permesse solo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici