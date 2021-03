La Settimana Santa a Vercelli: gli appuntamenti - VIDEO

Anche quest'anno la Settimana Santa di Vercelli deve rinunciare all'appuntamento più suggestivo e amato: a causa della pandemia e delle misure in atto per bloccare la diffusione non contagio non sarà infatti possibile svolgere la Processione delle Macchine, che da sempre accompagna il Venerdì Santo dei vercellesi.

Per iniziativa di Arcidiocesi e Comune, tuttavia, ogni sera, sui canali social del Comune viene trasmesso un bel docu-film dedicato alla Processione, alla storia delle Confraternite vercellesi, alle loro chiese e alle Macchine, i gruppi statuari raffiguranti i momenti della Passione che, tradizionalmente, vengono portati a spalla in processione dai confratelli.

Lunedì sera alle 19,30 l'appuntamento è con la Confraternita di San Sebastiano e quella dello Spirito Santo e con le rispettive Macchine. Domenica, invece, l'appuntamento di esordio è stato dedicato alla Confraternita di Santa Caterina, la più antica della città.

Il programma della settimana, tuttavia, vede per i fedeli la possibilità di partecipare ad alcuni momenti di preghiera, sempre nel rispetto dei numeri massimi di accesso consentiti per ciascuna chiesa della città.

Martedì 30 marzo alle 18.30, in duomo, si terrà la celebrazione comunitaria della penitenza, presieduta dall’Arcivescovo, con assoluzione generale.

Giovedì santo 1 aprile, alle 9.30, in duomo, monsignor Marco Arnolfo presiederà la messa del Crisma, che prevede la rinnovazione delle promesse sacerdotali, la benedizione degli oli e il conferimento del Lettorato al seminarista Amedeo Degregori; alle 18.30 messa vespertina in coena Domini, a cui seguirà l’adorazione eucaristica fino alle 20.30, davanti al luogo della reposizione.

Venerdì santo 2 aprile, alle 17 è prevista la celebrazione della Passione del Signore, con lettura dal vangelo secondo Giovanni; seguiranno l’adorazione della Croce e la Comunione; alle 20.15 in Sant'Andrea, si terrà una serata di preghiera sulle tappe della processione delle macchine, che non potrà svolgersi lungo le vie della città come da tradizione. A presiedere la liturgia sarà l’Arcivescovo e sono previste l’ostensione e la benedizione della reliquia della croce. L’accesso in chiesa sarà limitato a 180 posti e l’evento sarà trasmesso in diretta su YouTube Sant’Eusebio Channel.

Sabato santo 3 aprile, alle 20 solenne Veglia pasquale con benedizione del fuoco e del cero, liturgia della Parola, rinnovazione delle promesse battesimali e liturgia eucaristica.

Il 4 aprile, Domenica di Pasqua, alle 6 l’Arcivescovo presiederà la prima messa del giorno, con il suggestivo scoprimento del Crocifisso d’argento dell’anno Mille (trasmessa in diretta su Sant’Eusebio Channel); le liturgie eucaristiche successive saranno alle 8.30, 10.30, 12 e 17.30 (presieduta da mons. Marco Arnolfo); alle 16.30 vespri pontificali conclusi dalla benedizione eucaristica.

Lunedì di Pasqua 5 aprile saranno celebrate messe, alle 8.30 e alle 10.30.

Le confessioni in cattedrale saranno possibili: martedì 30 e mercoledì 31 marzo, venerdì 2 e sabato 3 aprile dalle 9 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17.