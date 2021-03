Le pagelle della Pro (a Livorno)

SARO: 6

Nessuna responsabilità sui gol presi.

IEZZI: 5

Bravo nelle proiezioni, giornata da dimenticare in fase difensiva.

MASI: 5,5

La difesa ruota su di lui e lui, oggi, non ha giocato con la consueta autorevolezza.

AURILETTO: 6

Merita la sufficienza per l'impegno e i chilometri che macina.

CLEMENTE: 5

Difende con attenzione, ma in fase offensiva non riesce mai a penetrare.

ROLANDO: 5,5

Parte bene, anzi benissimo. Poi scompare.

AWUA: 6,5

Tante chiusure e tante ripartenze. Con la palla al piede è difficile da fermare.

EMMANUELLO: 6

Non incanta, ma la corsa e le giocate sono di buona fattura.

DELLA MORTE: 5,5

Vivace, ma si divora il gol del possibile 2 a 1.

COSTANTINO: 5,5

Crea spazi per Comi, ma lui, che è un rapace da area di rigore, in area di rigore, appunto, si è visto poco.

COMI: 7

Un gol, e sono 12, una gran rovesciata. E una partita giocato con il solito spirito.

ZERBIN: 5,5

Cerca il gol, ma trova solo un palo. Quando rivedremo lo Zerbin che da solo o quasi stese la Juventus U23?

NIELSEN: n.g.

MEZZONI: n.g.

(Ma ha modo di farsi vedere in un paio di occasioni, sulla fascia destra).

MODESTO: 6

Un gol subito, il primo, a difesa schierata, poi il raddoppio quando la Pro cercava il gol dei tre punti hanno segnato la partita. Certo, ha rischiato, soprattutto cambiando modulo, e l'ha pagata. Ma è tutto l'anno che rischia allenando una squadra che può volare (e ha volato per 15 partite) ma anche inciampare per via dell'inesperienza.