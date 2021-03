Recovery, alluvione, sviluppo del territorio: il sottosegretario Pichetto Fratin a Borgosesia

Si è discusso di Recovery, di fondi alluvionali e di futuro della Valsesia nell'incontro avvenuto sabato mattina tra l'amministrazione comunale di Borgosesia e il sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto Fratin.

«È stato un incontro costruttivo e serrato – dice soddisfatto il sindaco, Paolo Tiramani – il viceministro ci ha dato indicazioni molto utili, fondate sulla sua lunga esperienza politica in settori strategici, sulla miglior modalità di redigere i progetti da presentare, in modo da velocizzare le pratiche ed arrivare rapidamente a renderli concreti. Abbiamo ragionato di territorio secondo una visione di ampio respiro – aggiunge il sindaco – non entrando nel dettaglio di singoli progetti, ma prendendo in considerazione una visione strategica per lo sviluppo economico, industriale, turistico della Valsesia. I progetti di cui abbiamo discusso in particolare hanno riguardato opere di viabilità che agevolino l’accesso al nostro territorio, in particolare la tangenziale di Serravalle, ma anche altri progetti che possano avvicinarci alle principali direttrici di mobilità sia a livello nazionale che europeo».

All’incontro erano presenti, oltre alla Giunta del Comune di Borgosesia, il consigliere Regionale Angelo Dago, il presidente della Provincia di Vercelli, Eraldo Botta, il Presidente dell’Unione Montana Valsesia, Pierluigi Prino, e i sindaci Daniele Baglione, di Gattinara, e Francesco Pietrasanta di Quarona.

«Ringrazio il viceministro Pichetto e tutti gli intervenuti all’incontro – conclude Tiramani – momento di confronto intenso e proficuo che ci ha visti uniti negli intenti e nella forte volontà di creare nuove occasioni di crescita e sviluppo per la Valsesia, garantendo di conseguenza un futuro al territorio ed alle giovani generazioni, a cui vorremmo poter offrire l’occasione di lavorare con soddisfazione nella loro terra».