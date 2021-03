Si infortuna durante una camminata: trasportato in ospedale con l'elisoccorso

Si è concluso poco fa l'intervento di recupero di un escursionista caduto accidentalmente durante una camminata in zona Alpe Campello, sul sentiero che dai pressi della galleria Rosazza porta al Monte Cucco. Dai primi riscontri, l'uomo sarebbe rimasto incastrato con un rampone tra due pietre, per poi stortarsi la caviglia e cadere a terra. Per il suo recupero sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino, a sostegno degli operatori sanitari del 118 che lo hanno imbarellando per il trasporto in ospedale con l'elisoccorso. Nell'impatto con la neve e il terreno, l'uomo ha riportato anche qualche ferita sul volto, oltre alla sospetta frattura di un arto inferiore. Le sue condizioni non dovrebbero comunque essere gravi.