Frontale a Palazzolo, due persone in ospedale

Frontale tra due vetture, nella mattina di domenica, a Palazzolo Vercellese sulla SP 31 bis. A scontrarsi due auto, una condotta da un italiano e una da un cittadino francese. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute la squadra permanente di Livorno Ferraris e quella volontaria dei Vigili del fuoco di Trino. I due automobilisti sono stati assicurati alle cure dei sanitari del soccorso avanzato di Trino e trasportati all’ospedale. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia locale per gli accertamenti su cause e dinamica dello scontro.