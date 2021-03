Falsi tecnici in azione: derubata un'anziana

E' stata vittima della più classica delle truffe e, seguendo le istruzioni del malfattori, è stata depredata dei gioielli che aveva in casa. Vittima dell'episodio una crescentinese di 84 anni. L'altro giorno i truffatori si sono presentati alla porta della sua abitazione spacciandosi per tecnici della società idrica. Hanno spiegato di dover spruzzare una sostanza decontaminante e hanno chiesto alla donna di mettere in frigo i gioielli che aveva in casa, per evitare che si potessero danneggiare. Ma quando il "trattamento" è finito e i due falsi tecnici se ne sono andati, gli oggetti di valore erano spariti. E per l'anziana non c'è stato altro da fare che avvertire le forze dell'ordine.

In settimana erano stati segnalati altri casi sospetti anche nella zona del santhiatese, di Borgo d'Ale e Cigliano: anche qui, in qualche occasione, i colpi sono andati a segno.