Cirio: «Da Roma ci aspettiamo più fiale e meno fogli. Da lunedì in campo i medici di famiglia»

«Più fiale e meno fogli, anche se il Piemonte ha - insieme a Lazio ed Emilia Romagna - il miglior rapporto tra numero di residenti e persone vaccinate». Alberto Cirio guarda avanti, nella campagna di immunizzazione contro il Covid-19, ma non rinuncia a rimarcare quanto fatto finora.

Lo ha detto in una mattinata scandita dalla visita in tre centri vaccinali piemontesi: da Fossano, in provincia di Cuneo a Settimo Torinese, fino ad Alessandria. «Ci auguriamo però che dalla capitale arrivino più dosi e meno burocrazia. Questo vorrei chiedere al generale Figliuolo, che incontrerò martedì pomeriggio».