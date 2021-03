Vercelli e Santhià piangono Franco Torchio

Tanti amici stanno piangendo, in queste ore, la morte di Franco Torchio, storico conduttore di trasmissioni musicali a Radio City. Aveva 70 anni ed è morto all'ospedale Maggiore di Novara dove era ricoverato per un’emorragia celebrale.

Torchio era stato uno dei primi conduttori di Radio City: appassionato di musica, solare, uomo dalla battuta pronta, era stato anche dj e, per molti anni, giocatore del Basket Santhià. Lascia la compagna Marisa e tantissimi amici che lo ricordano con affetto e simpatia. Tra i tanti il santhiatese Fabrizio Pistono, che, pubblicando sui social una foto di gioventù, ricorda i tanti momenti belli trascorsi insieme. «Ciao Franco, quante ne abbiamo fatte insieme sia sui campi di basket che cun ai gambi sut la taula. Adesso continuerai a ciuffare lassù e dopo an bel risutin cun la trifula e an bicerot ad cul bun», aggiunge Pistono rendendo omaggio a un'altra delle grandi passioni dell'amico scomparso, quello per la buona tavola e per la cucina alla quale si dedicava con impegno.

Carico di nostalgia il ricordo pubblicato sui social da Bruno Marzi: «La morte di Franco Torchio mi addolora tanto quanto il fatto che non possa salutarlo al funerale assieme agli amici di Radio City, tra gli altri. Franco era "l'uomo classifica" della radio, ed era, ve lo dico con onestà, assolutamente il numero uno in quello specifico programma. Per un mix di voce e competenza, e una dinamica che invece allora mancava alle radio milanesi, per esempio. Parliamo di anni molto lontani, la seconda metà dei Settanta. Sia io sia lui registravamo i nostri programmi di notte. Lui perché la sera andava a Santhià a fare l'allenamento di pallacanestro, e io perchè spesso ero già a Milano per lavoro. Quando arrivava e ci davamo il cambio, mi raccontava quello che avevano mangiato in pizzeria, dopo l'allenamento. ».