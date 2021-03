Dal degrado alla riqualificazione: nuova vita per il Centro Nuoto - FOTO

Sono partite le operazioni preliminari all'apertura del cantiere per la rimozione dell'eternit dalle coperture del vecchio Centro Nuoto.

A giorni è atteso il via libera dell'Asl previsto per le operazioni di smantellamento dei materiali contenenti amianto e poi l'attività della Alba Tetti potrà partire in sicurezza. La rimozione dell'eternit è il primo atto legato alla demolizione del vecchio edificio e alla riqualificazione della vasca, che verrà trasformata in piscina estiva. Gli interventi, in questo caso, verranno effettuati grazie al mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo ottenuto tramite il bando Sport Missione Comune al quale Vercelli ha partecipato fin dalla prima edizione, riuscendo a ristrutturare, un anno dopo l'altro, gran parte dell'ingente patrimonio di impianti sportivi - dai centri sportivi affidati alle società di calcio, per arrivare al Campo Coni, al PalaPiacco, alla piscina, e, nell'annualità in corso, al PalaPregnolato e al centro sportivo del rione Aravecchia.

«Un altro passo avanti per realizzare una riqualificazione molto attesa dai vercellesi - commenta Massimo Simion, assessore ai Lavori Pubblici -. Il Comune sta cercando di sfruttare al massimo questo periodo di forzata chiusura degli impianti per portare avanti cantieri e progetti in modo da farci trovare pronti quando l'emergenza sanitaria sarà passata.