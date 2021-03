Diapsi: «Dal Fondo Pensione Biverbanca un grande aiuto per i nostri progetti»

In un momento molto complesso in cui tanti enti e associazioni si trovano in difficoltà, non potendo effettuare le tradizionali attività di finanziamento, Diapsi Vercelli ringrazia persone ed enti «che ci hanno permesso di continuare i nostri progetti di riabilitazione lavorativa sia per la tradizionale utenza legata al disagio psicologico, sia per altre forme di svantaggio. Tutte fragilità che con la pandemia si sono acuite».

Il fondo Pensione per il personale Biverbanca ha donato 2.541,545 euro che sono parte del residuo di cassa risultato alla cessazione dell'attività del Fondo stesso (in quanto tutte le posizioni previdenziali sono state trasferite ad altri Enti). Nel corso dell'ultima riunione è stato infatti deliberato “di devolvere il residuo fondo di cassa dal Fondo a favore di enti no-profit, tra i quali abbiamo individuato la vostra benemerita Associazione, per sostenere in particolare i progetti di inserimento lavorativo, importante esempio di solidarietà umana”. Diapsi Vercelli ringrazia dal più profondo del cuore il Fondo e le persone che lo rappresentano per questa importante donazione. Una lettera è stata inviata dalla nostra associazione, nella quale si sottolinea: «Grazie per averci aiutato a fare la differenza. Il vostro sostegno ci incoraggia nel raggiungere il nostro obiettivo: superare lo stigma legato alla malattia mentale e dare la possibilità alle persone che vivono questo tipo di disagio di sperimentarsi in un ruolo sociale valido e continuativo, riappropriandosi della propria Vita».

Intanto, nei giorni scorsi Unicredit ha reso noto che Diapsi Vercelli si è posizionata al 33° posto in classifica su 231 progetti nazionali premiati attraverso la campagna “Il Mio Dono” e 1.500 partecipanti. Grazie al sostegno che tanti cittadini hanno dato all'associazione partecipando al contest benefico, che mette a disposizione 200.000 euro che vengono poi distribuiti in base al punteggio che ogni associazione raggiunge, è stato messo un altro tassello importante a sostegno delle attività del gruppo.