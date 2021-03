Trino, sportello per prenotare la vaccinazione anti Covid

Uno sportello per le prenotazioni vaccinali antiCovid-19: il Comune di Trino va incontro a chi ha poca dimestichezza con i mezzi tecnologici come computer o smartphone e, con l'obiettivo di permettere a tutti di sottoporsi al vaccino mette a disposizione uno sportello per le prenotazioni. Sarà attivo dal 1 aprile, da giovedì a domenica dalle ore 8 alle 16 l’Amministrazione Comunale di Trino nei locali del mercato coperto.

«Tutti coloro che avranno bisogno di questo servizio - spiega il sindaco, Daniele Pane - dovranno essere muniti di carta d’identità, tessera sanitaria, codice fiscale e presentarsi all'accettazione in piazza Comazzi nei giorni e negli orari previsti».

Le prenotazioni seguiranno le priorità dettate dal piano regionale di vaccinazione antiCovid-19: dunque, a meno di novità dei prossimi giorni, riguarderà in via prioritaria la fascia 70 - 79 anni.



«La battaglia contro il virus si ottiene vaccinando il maggior numero di persone possibili e il nostro intento è aiutare tutti i cittadini», spiega ancora Pane annunciando l'avvio del servizio.