Fumo dalle cantine del condominio: momenti di preoccupazione in via XX Settembre

Momenti di preoccupazione, intorno alle 18,30 di venerdì, per la fuoriuscita di fumo da uno scantinato di via XX Settembre 37. Sul posto, per i controlli, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale del Comando provinciale di Vercelli.

All'arrivo il personale ha effettuato un sopralluogo nei locali interrati del condominio che risultavano parzialmente invasi da fumo. All'origine un principio d'incendio scaturito, probabilmente da un mozzicone di sigaretta gettato nelle grate stradali.

La squadra si è occupata dello smassamento parziale dei locali e delle verifiche tramite la termocamera: non si registrano danni a persone o beni.