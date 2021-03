Piemonte, zona rossa fino alla metà di aprile. Ma nelle restrizioni qualcosa può cambiare

Il "pagellino" arriverà nella giornata di oggi, venerdì. Ma i dati condannano il Piemonte a una prolungata permanenza in zona rossa. Anche questa settimana, infatti, l'incidenza dei contagi ogni 100mila abitanti è ancora decisamente troppo elevata: 354 casi a fronte dei 250 posti come soglia.

Dunque, in base alle norme inserite nel decreto del nuovo Governo, le restrizioni per il Piemonte si prolungheranno ben oltre Pasqua. Chi è in zona rossa deve passare due monitoraggi con numeri da arancione prima di essere inserito in quella fascia.

Prevedibilmente, perciò, le restrizioni proseguiranno almeno fino al 13 aprile. Ma quale tipo di conseguenze avranno è ancora da decidere. Il Governo, infatti, parrebbe intenzionato a riaprire le scuole per i più piccoli (materne, elementari e prima media) anche in zona rossa, ma atti ufficiali, al momento non ce ne sono.