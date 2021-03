“Piazza Wi-Fi Italia”: 5 punti in cui si naviga gratuitamente

Il Comune di Gattinara ha aderito al progetto nazionale “Piazza Wi-Fi Italia” promosso dal ministero dello Sviluppo Economico, che consentirà di connettersi gratuitamente nei punti hot-spot in città e in tutta Italia.

Per “navigare” gratuitamente in alcuni punti della città di Gattinara sarà necessario scaricare sul proprio dispositivo l’App wifi.italia.it, che si potrà utilizzare anche in tutta Italia, nei Comuni che hanno già aderito e che aderiranno.

Per utilizzare il Wi-Fi gratuito che sarà attivato nelle aree coperte dal servizio (indicate da appositi cartelli e presenti sul sito del Comune), basterà scaricare l'app WiFi.Italia.it per dispositivi mobili e registrarsi: la connessione sarà automatica in tutti i punti della rete Wifi.Italia.it attivati sul territorio nazionale.

L’app di connessione è disponibile per Android e iOS.

Il progetto “Piazza Wifi Italia”, promosso dal ministero dello Sviluppo Economico e sostenuto dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), è stato avviato nel 2019, prima per i comuni sotto i 5.000 abitanti ora anche per quelli da 5.000 a 10.000 e ha l’obiettivo di permettere a cittadini e turisti di connettersi gratuitamente e in modo semplice, tramite l’applicazione dedicata, a una rete Wi-Fi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale a cui ad oggi hanno aderito 3.521 comuni.

Il Comune di Gattinara appena si è presentata l’opportunità ha subito aderito all’iniziativa siglando la convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico e attivandosi per predisporre i punti individuati di connessione internet ed elettrica. Oggi è stato effettuato il sopralluogo con il tecnico di Infratel Italia S.p.A. la società del Ministero che si occupa di installare materialmente le apparecchiature per il Wi-fi.

Nelle prossime settimane, saranno eseguiti gli interventi e anche Gattinara entrerà a far parte della rete nazionale WiFi.Italia.It.

Le zone di Gattinara che saranno coperte dal servizio sono: piazza Paolotti, piazza Italia, Torre delle Castelle, parco delle Rimembranze, parco di San Bernardo.

«Il Comune di Gattinara - spiegano il sindaco Daniele Baglione e Gianluca Valeri, delegato allo sviluppo informatico del Comune – coglie tutte le opportunità che ci sono per fornire servizi efficaci e efficienti per i nostri cittadini e per i nostri turisti. Aderendo al progetto “Piazza Wi-fi Italia” contribuiamo alla costruzione di una rete wi-fi nazionale e acceleriamo l’utilizzo della rete e dei servizi digitali per tutti i cittadini».