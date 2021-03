Poca attenzione ai lavoratori del BancoBPM

In un clima già alterato di relazioni sindacali tese e negoziati che non decollano, le OO.SS del BancoBPM dicono BASTA. Continuano a persistere indebite pressioni commerciali nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori allo scopo di fissare appuntamenti presso le Agenzie senza tenere conto delle restrizioni sanitarie previste nelle varie realtà in cui l’istituto opera.

Nelle zone rosse, dove le disposizioni di legge sono estremamente chiare e stringenti, l’Azienda sollecita i Colleghi e la Clientela ad operare senza tener conto della situazione.