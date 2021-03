«Parchi, vialetti sporchi e cestini non svuotati: così non va»

Gentile direttore,

nonostante la pandemia ho la fortuna di potere lavorare nel rispetto delle regole vigenti e di muovermi abbastanza liberamente per la mia amata Vercelli, e nei mei spostamenti è capitato di passare e rendermi conto della mancata pulizia dei parchi cittadini, e mi riferisco a piazzale Kennedy, piazza Mazzini e parco Camana, che tra l'altro finalmente non chiude più durante gli incontri della Pro Vercelli (e per quello ringraziamo anche il sindaco Corsaro). Ho notato il più totale abbandono e l'incredibile sporcizia in cui versano i suddetti parchi.

Mi sono permesso di chiedere ad alcune mamme presenti che hanno confermato che effettivamente da circa un mese non si vede nessuno a pulire i camminamenti e svuotare i cassonetti dell'immondizia, che purtroppo vengono svuotati dagli uccelli, soprattutto le gazze.