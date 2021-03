Incidente a Sandigliano, coinvolto un vercellese

Sono in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Biella, le cause che hanno portato a un tamponamento tra tre automobili, avvenuto mercoledì pomeriggio a Sandigliano.

Fortunatamente nessuno dei conducenti (un 65enne di Cavaglià, un 48enne residente nel Vercellese e una 64enne di Cerrione) è rimasto ferito ma è stato necessario comunque allertare la ditta Sicurezza e Ambiente per la pulizia del manto stradale. Una delle auto coinvolte è stata portata via dal carro attrezzi per i danni subiti.