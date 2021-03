Covid, bar chiuso, titolare e clienti sanzionati: giro di vite sui controlli

Bar chiuso per 5 giorni e sanzioni per il titolare e per cinque clienti trovati a consumare bevande all'estero del locale che doveva essere già chiuso, essendo le 18,30.

Nell'ambito dei controlli anti covid, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia hanno chiuso un bar e sanzionato sei persone.

Verso le 18.30 del 22 marzo una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia, deputata alla vigilanza sul rispetto delle norme anticovid disposte nel recente decreto legge, in cui è altresì prevista la chiusura dei bar dalle 18 con divieto di mescita, si è fermata per un controllo in piazza Moscatelli trovando 5 persone davanti a un bar intente a sorseggiare del bevande, nonostante il divieto.

I clienti avevano acquistato le bevande nel bar, ancora aperto e le stavano consumando all’esterno. I 5 clienti sono stati contravvenzionati con una sanzione pecuniaria di 400 euro ciascuno, così come il titolare del bar. Inoltre è stata disposta la chiusura temporanea del locale per 5 giorni.