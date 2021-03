La Processione delle Macchine diventa virtuale

Quest’anno, per rispettare le normative anti-covid, la Processione delle Macchine del Venerdì Santo, appuntamento molto amato dai vercellesi, non potrà avere luogo: proprio per questo l’Amministrazione Comunale e l’Arcidiocesi di Vercelli hanno pensato di proporne una versione virtuale, che sarà in streaming, venerdì 2 aprile, alle ore 19,30, sui canali istituzionali Città di Vercelli.

«Questa iniziativa è un modo per essere vicini ai cittadini – spiega il sindaco Andrea Corsaro – e per mantenere in vita le tradizioni della nostra città permettendo alle persone di sentirsi ancora parte di una comunità, anche se non in presenza, è un modo per stare insieme».

La Processione virtuale del Venerdì Santo sarà preceduta da video-documentari - in onda tutti i giorni, a partire da domenica 28, fino a giovedì 1° aprile - che raccontano la storia delle macchine e delle Confraternite, che ancora oggi le custodiscono.

Le trasmissioni, ricche di contenuti storici, di elementi legati alla tradizione e all’aspetto devozionale, andranno in onda seguendo l’ordine di sfilata in processione, con il seguente programma: domenica 28 marzo, presentazione del sindaco Andrea Corsaro e Confraternita di Santa Caterina; lunedì 29, Confraternita di San Sebastiano e Confraternita Santo Spirito; martedì 30, Confraternita di San Bernardino e Confraternita di Sant’Anna, mercoledì 31 marzo, Confraternita di Sant’Antonio e Confraternita di San Giuseppe, 1° aprile, ultimo video-documentario, Confraternita di San Vittore e Confraternita di Sant’Andrea, conclusione dell’arcivescovo monsignor Marco Arnolfo.

I video, saranno in streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook “Città di Vercelli”, tutte le sere alle 19,30, a partire da domenica 28 marzo, per terminare Venerdì Santo, 2 aprile, con la messa in onda, in sequenza, di tutte le trasmissioni in una sorta di processione virtuale.