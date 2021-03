Delegazione Ascom questa sera su Rete Quattro

Ci sarà anche uno spazio per le testimonianze degli imprenditori di Ascom Vercelli alla trasmissione di Rete Quattro "Diritto e Rovescio" in programma nella serata del 25 marzo. Condotto da Paolo Del Debbio, il programma è un format di approfondimento giornalistico dedicato principalmente a temi di attualità e politica e al loro impatto sulla vita della gente e delle imprese. Servizi e ospiti in studio contribuiscono ad arricchire il programma: nella diretta, a partire dalle 22.50 circa, sarà una delegazione di imprenditori di Ascom Vercelli, in collegamento dalla sede dell’Associazione, a esprimere la forte preoccupazione per la situazione di interi settori economici. L’Ascom della provincia porrà l’attenzione sull’insufficienza delle risorse stanziate e sulla necessità di ulteriori aiuti nei confronti della categorie rappresentate oltre che sulle fondamentali proroghe delle moratorie con gli Istituti di credito.