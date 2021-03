Asl: «Così riutilizziamo le dosi avanzate di vaccino»

L'Asl Vercelli rende noto che sono state superate le 30mila dosi di vaccino somministrate e, nel rispetto del coronoprogramma disposto dalla Regione, dal prossimo 29 marzo partiranno le somministrazioni anche per gli over70, iniziando dagli over 75, che si andranno ad aggiungersi agli ultra 80enni, agli insegnanti e ai disabili. Per gli over 75 sono ancora in corso le prenotazioni.

Nel vercellese, intanto si è conclusa la fase di somministrazione per le Forze dell’ordine e prosegue la campagna per il personale scolastico.