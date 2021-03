Pedoni più sicuri in via Rovasenda: arrivano gli attraversamenti rialzati

Gattinara investe sulla sicurezza dei pedoni realizzando una nuova serie di attraversamenti pedonali rialzati lungo via Rovasenda.

L’intervento rientra nel programma di asfaltature e sicurezza stradale e ha l’obiettivo di rendere più sicuro l’attraversamento pedonale e di ridurre la velocità con cui i mezzi viaggiano lungo questa strada.

«L’amministrazione comunale – spiega il sindaco Daniele Baglione - è da sempre attenta alla tutela degli utenti della strada, in modo particolare ai pedoni. I lavori che sono stati appena ultimati in Via Rovasenda vanno proprio in questa direzione. Gli attraversamenti pedonali rialzati possono essere un’efficace misura che incrementa la sicurezza stradale e contribuisce a contenere la velocità dei veicoli, che in quel tratto, nonostante i limiti di velocità, transitano a velocità sostenuta. Ne abbiamo in programma altri che realizzeremo nei prossimi mesi in alcune zone della città dove, purtroppo, la velocità dei mezzi è eccessiva e la sicurezza dei pedoni è potenzialmente a rischio».