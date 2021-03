Truffatori e ladri in azione: nel mirino Borgo d'Ale e Cigliano

E' di nuovo allarme furti e truffe nei territori di Borgo d'Ale, Cigliano e Alice Castello. Diversi cittadini, allarmati, hanno segnalato la presenza di individui - spesso travestiti da incaricati delle aziende di servizi o da personale delle forze dell'ordine - che, girovagando per il paese, tentano di intrufolarsi nelle case.

Qualcuno, purtroppo, ci è anche riuscito, come segnalano alcuni post in cui si racconta dei furti subiti.

«Si spacciano per carabinieri, o altre forze dell'ordine - spiega ai concittadini il sindaco di Borgo d'Ale, Pier Mauro Andorno - o, presentandosi come incaricati delle aziende di luce, telefono, gas, acquedotto, o altro cercano di entrare in casa e di mettere a segno furti di ogni genere : denaro, oro, altri oggetti preziosi».

Andorno invita i concittadini a mantenere alta l'attenzione e a non aprire a nessuno: «Questi malviventi, che si presentano singolarmente o con altri complici - aggiunge il sindaco - cercano di convincervi in qualsiasi modo a farli entrare in casa, anche dicendo di dover controllare l'inquinamento dell'acqua o fughe di gas; vi dicono anche di mettere oggetti preziosi, denaro od altro nel frigorifero o in altri posti... e poi vi derubano. Dunque, non aprite e non fateli assolutamente entrare nelle vostre case».