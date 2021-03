Schianto del convertiplano: quattro manager a giudizio

A quasi sei anni di distanza dallo schianto nel quale persero la vita i piloti Pietro Venanzi ed Herbert Moran, entra nella fase dibattimentale il processo nei confronti di quattro manager tecnici dell'allora Augusta Westland (o di società create per lo sviluppo del convertiplano) chiamati a rispondere di cooperazione nel delitto colposo in relazione agli articoli del codice penale sul disastro aereo, punibile fino a 12 anni di reclusione, e omicidio colposo.

I manager sotto processo sono l’inglese Clive Charles Scott, program manager dell’Aw 609, per conto dell’azienda Awpc (AgustaWestland Philadelphia Corporation) avente sede negli Stati Uniti; l’americano David Williams King quale project director del progetto Aw 609 per conto di Awpc; Maurizio Parolini quale responsabile per la gestione tecnica del sistema di controllo di volo nell’ambito del progetto Aw 609 per conto di Awpc; Clemente Brena responsabile del dipartimento di ingegneria elettro-avionica per lo sviluppo del sistema di controllo di volo del progetto Aw609 per conto di AgustaWestland (ora Leonardo elicotteri) avente sede a Samarate (Varese). A ciascuno di loro, che nei rispettivi incarichi professionali avevano ruoli di responsabilità per lo sviluppo dell'Aw 609, il convertiplano che si schiantò nei campi tra Santhià e Tronzano, sono contestate violazioni dei doverti di prudenza, perizia e diligenza che, secondo l'accusa, avrebbero portato alla caduta dei veivolo.

Un dibattimento che, fin dalle deposizioni dei primi testi, si annuncia molto tecnico e combattuto. Il convertiplano, che solo grazie alla manovra dei piloti precipitò in un campo e non sull'abitato di Santhià, è un mezzo sperimentale, con caratteristiche che uniscono quelle dell'elicottero e quelle dell'aereo per il quale, al momento dell'incidente, era in corso una procedura di certificazione secondo le regole dell'aviazione statunitense, dal momento che, in Europa, non esiste un regolamento per la certificazione di questo mezzo.