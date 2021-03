Minaccia col coltello il titolare del minimarket

Voleva prendere merce a credito e, di fronte all'opposizione del titolare del minimarket, ha tirato fuori un coltello minacciando il commerciante per poi darsi alla fuga.

E' finita con una denuncia per minaccia aggravata la discussione nata verso le 14 di mercoledì in un minimarket di via Monviso. Il commerciante, a quel punto, ha chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine: sul posto si sono portate diverse pattuglie dei carabinieri che, dopo aver raccolta la deposizione del commerciante pakistano, si sono messi alla ricerca del malfattore. Una ricerca estesa alle vie limitrofe, che ha dato modo di rintracciare, poco distante, un 23enne nigeriano, già gravato da precedenti di varia natura e risultato altresì clandestino, che aveva ancora in tasca il coltello.

L'arma è stata sequestrata e l'uomo è stato accompagnato in caserma e al termine degli accertamenti è stato deferito per minaccia aggravata alla Procura della Repubblica di Vercelli nonché invitato a presentarsi alla Questura per le pratiche relative alla sua espulsione dal territorio nazionale.