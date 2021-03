Malore improvviso mentre passeggia tra i boschi: pensionato morto

Due pensionati, uno vercellese e uno valsesiano, sono morti a distanza di poche ore stroncati all'improvviso da malori che non hanno lasciato loro scampo.

Nel pomeriggio di martedì il 77enne Arturo Grigoletto è stato trovato senza vita, lungo la via del Castello tra Pezzana e Prarolo, a pochi metri dalla sua bicicletta, appoggiata al muro di una cascina. A notare l'uomo una automobilista di passaggio che ha subito dato l'allame: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l'elisoccorso, ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare.

A meno di 24 ore di distanza stesso destino anche per un pensionato valsesiano: un uomo sulla settantina, del quale al momento non sono note le generalità, è morto per un malore mentre passeggiava nei boschi nei dintorni di Quarona. A dare l'allarme un amico che era con lui: anche in questo caso è arrivato l'elisoccorso del 118, ma i tentativi dei medici di rianimare l'uomo sono stati purtroppo vani.