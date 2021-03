Domenica in piazza Cavour: manifestazione pacifica per il ritorno alla normalità

Stanno arrivando adesioni alla pagina facebook che promuove una manfestazione pacifica domenica mattina, alle ore 11 in piazzaCaour.

Dalla pagina:

“La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo assenza di malattie”.

Questa scritta campeggia all’ingresso del Ministero della salute e noi a essa ci rifacciamo.

Si scrive correttamente, si agisce al contrario, impattando specialmente sui bambini e sui ragazzi, nonostante le molte, autorevoli voci di psicologi, sociologi, pedagogisti e intellettuali che si stanno levando.

I nostri bambini, i nostri ragazzi - in una parola il nostro vero futuro felice - sono schiacciati, fiaccati, costretti all’inattività, alla distanza, all’annullamento di qualsiasi dimensione sociale, e quindi pienamente educativa, incatenati a una sofferenza silenziosa che noi, genitori, non possiamo più accettare.

In modo rispettoso, composto, in sicurezza, andiamo in piazza per dire basta, per chiedere con composta fermezza alle autorità di correggere la rotta.

Prima, prima, prima e ancora prima le nuove generazioni, perché un mondo migliore non può che passare da loro, non può che a loro essere affidato, consegnato, donato.

Entriamo in piazza con libri, scarpe sportive e strumenti musicali o, in generale, “artistici”, a simboleggiare che la vita - prima di tutto la loro - è fatta di altro e non è soltanto muta, fiacca esistenza o sopravvivenza, che dir si voglia. Entriamo in piazza con i nostri figli davanti a noi, tenendo loro una

mano sulla spalla, per testimoniare che ci siamo e che chiediamo alla politica di agire, prima di tutto a tutela dei giovani!