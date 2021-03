Trino, pronto il centro vaccinale del Mercato Coperto: potrà somministrare fino a 300 dosi

Nuova sede vaccinale al Mercato Coperto di piazza Comazzi a Trino. Il nuovo polo entra in servizio giovedì, con i richiami per gli anziani e per chi ha fatto la prima dose nelle scorse settimane. Nella giornata di venerdì proseguiranno le vaccinazioni Over 80 con altri 140 soggetti.

Realizzato dal Comune grazie al supporto dell'Asl di Alessandria, il nuovo polo vaccinale di Trino si propone di imprimere una svolta ai tempi per l'immunizzazione della popolazione: «dalla prossima settimana - spiega il sindaco, Daniele Pane - partirà la campagna per la categoria 70-79 anni, quindi da giovedì 1 aprile verranno vaccinate circa 300 persone al giorno tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica, grazie ai dipendenti e funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria e ai numerosi volontari che hanno aderito».

Come nel resto del Piemonte, infatti, anche a Trino è stato lanciato un appello per potenziare i team vaccinazioni con l'inserimento di personale medico e infermieristico in pensione o che voglia aderire a titolo volontario alla campagna. E le risposte sono state più che soddisfacenti.