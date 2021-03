Casella: «Abbiamo ancora sei finali da giocare, Saro bravissimo»

Alex Casella, Direttore Sportivo della Pro, ha commentato a fine partita: «L’Alessandria ha fatto meglio nel primo tempo: Saro è stato bravissimo a tenerci in partita, sta facendo molto bene ed è un ragazzo che da tantissimo. Nel secondo tempo bisogna fare i complimenti ai ragazzi: abbiamo provato a giocare con il piglio giusto e sono soddisfatto della squadra. Se oggi sono qui a parlare è perché bisogna stare vicino alla squadra, come abbiamo ed avete sempre fatto».

Prosegue poi il Direttore: «Non dimentichiamoci da dove siamo partiti sette mesi fa, ad oggi abbiamo giocato partite di alto livello (vedi questa sera e Como). Sono convinto che faremo un grande finale di campionato: per questa posizione di classifica bisogna continuare a fare punti e vedere se riusciremo ad imporci sulle altre squadre. Penso sia una squadra che ha fatto veramente bene ed ha fatto un grande girone di ritorno. A questi ragazzi, al Mister ed allo staff bisogna fare i complimenti». Conclude Casella con un commento sul finale di stagione: «Dobbiamo ripartire subito, abbiamo fatto quindici risultati utili consecutivi, non dimentichiamoci questo dato: nel girone di ritorno abbiamo preso meno gol di tutti, abbiamo tutte le carte per fare un altro bel filotto. Mancano sei partite, sei finali, e vedremo dove ci porteranno».

Ha parlato anche Alberto Masi: Pro che ha reagito nel secondo tempo, un commento? «Abbiamo incontrato una squadra forte, abbiamo fatto meno bene nel primo tempo: abbiamo sofferto il loro atteggiamento. Abbiamo tenuto, nel primo tempo abbiamo concesso il rigore parato e l’autogol sfortunato. Nella ripresa abbiamo giocato nella loro metà campo, abbiamo preso delle ripartenze ma stiamo facendo un grande campionato: non è una sconfitta a farci abbassare la testa. Dobbiamo ripartire dai nostri punti di forza, era da tanto che non eravamo abituati alla sconfitta. Da domani penseremo alla prossima dove dobbiamo andare a riprenderci i tre punti».

In chiusura un commento sa prossima: «Adesso andremo a giocare contro una squadra ultima che proverà a salvarsi, sarà difficile ma ci faremo trovare pronti».

A terminare le interviste è stato poi Mister Francesco Modesto: nel secondo tempo la reazione «Mentalmente simile alla partita di Como: i ragazzi nel primo tempo sono stati contratti ma ci può stare. Gli avversari sono importanti, nel secondo tempo una reazione buona. Hanno avuto un altro piglio, noi andiamo avanti: il lavoro che abbiamo fatto non può essere cancellato da una sconfitta. Si riparte subito, domenica abbiamo una grande partita da fare: continuiamo con il nostro percorso di crescita. I giovani si trovano a giocare delle partite cosi belle ed è importante, capiscono che gare andranno a fare: sono contento, non era facile dei giocatori cosi. Nel primo tempo bene loro, nel secondo tempo abbiamo fatto cose discrete». Prosegue Modesto: «È normale che dobbiamo valutare gli errori, banali, che abbiamo fatto nel primo tempo. Il loro portiere è stato bravo su due interventi. La gara è finta con 0 punti per noi, di buono c’è la risposta della squadra: vedere Della Morte, un 99, entrare cosi è bello. Bene anche gli altri che sono entrato, nel secondo tempo abbiamo dato una svolta alla gara. Ai ragazzi non posso dire nulla, da domani si torna a lavorare come sempre: bisogna pensare subito a Livorno.