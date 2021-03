Stare in classe non spinge la curva della pandemia: lo studio

Non è il mondo della scuola - e soprattutto non sarebbero i bambini - ad aver causato la seconda ondata Covid tra ottobre e novembre. Anzi, le scuole - e soprattutto i bambini - non sarebbero veicoli significativi di contagio; anzi: il tasso di positività dei ragazzi rispetto al numero dei tamponi eseguito risulta inferiore all’1%.

Ad affermarlo è uno studio condotto attraverso i dati del Miur, incrocaiti con quelli delle Ats e della Protezione civile che ha coinvolto un campione di 7,3 milioni di studenti e 770mila docenti. E' più ampia ricerca condotta sul mondo della scuola alla quale hanno lavorato un gruppo di medici, biologi, epidemiologi e statistici. Tra questi anche l’epidemiologa e biostatistica Sara Gandini dello Ieo di Milano che, in un'intervista al Corriere della Sera, illustra gli esiti del lavoro.

Tra gli elementi che possono fornire elementi di riflessione sul tema della riapertura delle scuole, ci sono considerazioni sul fatto che la chiusura totale o parziale degli istituti, ad esempio in Lombardia e Campania, non ha influito minimamente sugli indici Kd e Rt; ma anche il fatto che a Roma le scuole avevano aperto 10 giorni prima di Napoli ma la curva del contagio si era innalzata 12 giorni dopo rispetto a quanto avvenuto nel capoluogo campano.