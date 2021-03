Si strappa il tubo dell'ossigeno: inchiesta sulla morte di un'anziana

Si sarebbe risvegliata all'improvviso dalla sedazione alla quale era sottoposta poiché intubata e, sicuramente disorientata, si sarebbe strappata il tubo che le permetteva di respirare, morendo poco dopo.

Una vicenda dai contorni ancora da chiarire quella avvenuta all'ospedale di Vercelli: sul decesso della donna, colpita dal Covid e trasferita al Sant'Andrea da fuori provincia, la Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire come mai la donna si sia risvegliata all’improvviso dalla sedazione e perché gli allarmi dei macchinari, che scattano in casi simili, non abbiano fatto il loro dovere.

Nei prossimi giorni saranno svolti accertamenti per capire se sia riscontrabile qualche responsabilità in capo ai medici o all’ospedale per la vicenda.