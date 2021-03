Robbio: minaccia la madre e aggredisce in carabinieri, in manette un 26enne

Domenica scorsa, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato a Robbio un 26enne pregiudicato, responsabile dei reati di resistenza, violenza, minaccia e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nella tarda mattinata i militari, su richiesta della sorella del giovane, sono intervenuti presso l’abitazione della madre, la quale si era allontanata, temendo per la propria incolumità, in seguito al comportamento dell’uomo che stava dando in escandescenze danneggiando gli arredi e le suppellettili. I Carabinieri hanno tentato dapprima di ricondurre alla calma il giovane ma il 26enne, in stato di forte alterazione e rabbia, si è rifiutato di uscire di casa ed ha iniziato a sputare e lanciare contro i militari degli oggetti, giungendo anche a colpirli con dei calci. Non senza difficoltà l’uomo è stato bloccato ed ammanettato e durante le concitate fasi dell’intervento i carabinieri operanti hanno riportato lievi lesioni al ginocchio ed agli arti superiori.

Trattenuto in camera di sicurezza presso la Compagnia di Vigevano, ieri (lunedì) è stato celebrato il processo nei suoi confronti e condannato alla pena di 10 mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione.