Immondizia e degrado sotto il cavalcaferrovia chiuso di corso Avogadro

E' una zona della città che sta attraversando un momento molto difficile quella tra Aravecchia e corso Avogadro di Quaregna. Dopo la chiusura al traffico del cavalcaferrovia, che dovrà essere abbattuto, e in attesa della revisione della viabilità della zona, con l'apertura di un varco a raso per superare la ferrovia Vercelli - Casale che consenta di tornare a collegare il rione con via Trino, sono diverse le segnalazioni di situazioni di degrado si sta purtroppo si stanno rilevando nella zona.

Le immagini che ci sono state invitate da un lettore raccontano, in modo purtroppo eloquente, la situazione che si è verificato nell'area davanti all'ex centro commerciale Conad, chiuso da ormai molti anni e in attesa di trovare una nuova destinazione, e sotto il cavalcavia chiuso di corso Avogadro di Quaregna.

Una situazione di degrado senza dubbio imputabile alla mano di persone poco rispettose dell'ambiente e che richiederà, purtroppo, una spesa a carico della collettività per il ripristino.