Accusato di maltrattamenti viene assolto: rischiava tre anni di carcere

Una situazione di coppia complessa e tesa, giunta al limite della rottura durante lo scorso lockdown. E' allora, durante quei mesi di convivenza forzata, che le tensioni all'interno di una coppia valsesiana raggiungono il punto di non ritorno e successivamente sfociano in una denuncia, da parte della donna, che si rivolge ai carabinieri raccontando di aver subito maltrattamenti da parte del compagno.

I militari avviano l'indagine e, nei tempi stretti previsti dalla legge Codice Rosso, la vicenda arriva nelle aule del Tribunale.

Alle forze dell'ordine la donna racconta le minacce proferite dal compagno, le botte che avrebbe ricevuto e uno scontro violento in cui l'uomo l'avrebbe presa per il collo e buttata fuori casa. Lui, anche in aula, offre una versione diversa dei fatti, nega le violenze e racconta di aver voluto calmare la compagna che, al processo, non si costituisce parte civile. Le dichiarazioni dell'imputato, tuttavia, non convincono l'accusa che, nelle conclusioni, chiede una condanna a tre anni.

Al termine di un dibattimento serrato e svolto a porte chiuse, il collegio presieduto dal giudice Enrica Bertolotto ha invece assolto l'imputato con formula ampia: perché il fatto non sussiste.