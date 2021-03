Il covid si porta via anche Franco Buonamici: aveva 71 anni ed era stato uno storico cantoniere del Comune di Borgosesia e persona conosciutissima sia in città che a Borgosesia, dove viveva con la famiglia.

Un brutto risveglio per le tante persone che conoscevano e apprezzavano Buonamici e che lo ricordano per la sua grande passione per il calcio e per l'attività di allenatore di diverse squadre di calcio della zona.