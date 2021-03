Università: incontro (online) con Luciano Violante

Lunedì 29 marzo, dalle 17 alle 18 in diretta streaming, Luciano Violante sarà ospite dell’Università del Piemonte Orientale e del Circolo dei Lettori di Novara per un dialogo coni professori Eliana Baici e Massimo Cavino sul suo ultimo libro “Insegna Creonte” (Il Mulino).

«La presentazione del libro del presidente Violante – ha sottolineato il professor Cavino, direttore del Dipartimento di studi per l’Economia e l’Impresa di Novara – è la prima di una serie di iniziative che il DISEI organizza per aprirsi virtualmente alla cittadinanza in una prospettiva di condivisione rispetto ai temi al centro dell’attuale dibattito culturale. L’idea è quella di far dialogare, su un tema comune, diverse sensibilità: in questo caso quella del giurista e quella dell’economista».

«L’economista – ha aggiunto la professoressa Eliana Baici – attribuisce alla politica un ruolo fondamentale nel favorire la costruzione di una società in cui ognuno possa sentirsi, ed essere, protagonista nel perseguire il bene comune. Nel suo libro Luciano Violante ci invita a riflettere su tre errori, nell’esercizio del potere, che limitano drammaticamente la possibilità di conseguire l’interesse collettivo».

Luciano Violante, già professore di Diritto e procedura penale, magistrato e parlamentare, presidente della Commissione antimafia dal '92 al '94 e presidente della Camera dei deputati dal'96 al 2001, oggi è Presidente della Fondazione Leonardo. Questo volume nasce dalla lunga esperienza politica dell’autore che ha attraversato fasi particolarmente intense della storia repubblicana: dagli anni di piombo a Tangentopoli, dal berlusconismo all’impasse politico del2013, che lo vide nel gruppo dei 10 saggi nominati dal Presidente della Repubblica GiorgioNapolitano per riscrivere le riforme istituzionali ed economiche necessarie allo sviluppo del Paese.

La diretta streaming sarà fruibile sul canale YouTube di Informazione costituzionale dell’Università del Piemonte Orientale al link https://bit.ly/3c381jW

Per informazioni contattare via mail informazionecostituzionale.disei@uniupo.it