Sciopero Amazon: solidarietà bipartisan ai lavoratori

Solidarietà bipartisan dopo il primo sciopero dei lavoratori della filiera Amazon che ha coinvolto in particolare trasportatori, corrieri e somministrati che ha interessato le sedi italiane del colosso di Seattle, comprese quelle piemontesi.

«Lo sciopero dei lavoratori Amazon è un segnale forte che deve fare riflettere sulle condizioni di lavoro di tutti coloro, siano essi operai in sede o corrieri sulle strade, che garantiscono al colosso americano Amazon di mantenere il proprio primato, a discapito del nostro tessuto commerciale tradizionale che già con enormi difficoltà cerca di sopravvivere all’urto atomico della pandemia», commenta l’assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino. «Mi auguro - aggiunge - che l’impegno espresso dalla dirigenza Amazon venga rispettato nel confronti dei propri lavoratori e delle famiglie che rappresentano».

Anche il consigliere regionale Gianluca Gavazza (Lega) autotrasportatore da sempre, esprime solidarietà ai lavoratori che svolgono attività di corrieri e padroncini per conto del colosso americano: «Conosco bene la situazione - spiega -: quando si ha come interlocutore un gigante come Amazon è tutto più complicato, ma è fondamentalmente che venga raggiunto un compromesso tra produttività e benessere dei lavoratori senza dimenticare che alla guida di ogni furgone c’è sempre un essere umano».

Attenzione alle vicine dei lavoratori Amazon viene assicurata anche dal segretario regionale del Pd, Paolo Furia, e da Enzo Lavolta, responsabile Lavoro del Pd Piemonte: «Seguiamo con attenzione la giornata di mobilitazione di tutti i lavoratori dipendenti del colosso della logistica Amazon che, insieme ai somministrati e i drivers impiegati nell’intera filiera della distribuzione delle merci, hanno in modo solidale deciso di denunciare l’insufficienza delle misure utili a garantire condizioni di salute e sicurezza insieme all’eccessività dei carichi di lavoro. Il Partito Democratico del Piemonte - proseguono - è al fianco dei lavoratori di tutte le età scesi in strada a Brandizzo, Cherasco, Fubine, Vercelli e Torrazza e si unisce alla richiesta di riapertura del tavolo negoziale di confronto con le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori. Auspichiamo - aggiungono Furia e Lavolta - il ripristino di corrette relazioni sindacali così come l’applicazione delle tutele e delle regole previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro».